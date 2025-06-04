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17:50, 4 июня 2025Силовые структуры

Российский полицейский насмерть сбил человека и скрылся

Насмерть сбившего человека в Курской области полицейского уволят из органов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области сотрудник полиции сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Все произошло накануне ночью. Водитель, двигаясь по улице села Куськино, сбил двух человек. Один из них не выжил, а второй был госпитализирован с множественными ушибами. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился сотрудник Отделения МВД России по Тимскому району — в отношении него назначена служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из правоохранительных органов.

Как уточняет РИА Новости, в момент ДТП силовик находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

Ранее сын бизнесмена на Rolls-Royce наехал на 35-летнего байкера при развороте в Санкт-Петербурге. Следователи полагают, что он намеренно сбил потерпевшего, чтобы поквитаться с ним из-за личной неприязни.

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