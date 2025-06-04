Российского политика задержали за избиение женщины при ее ребенке

Экс-зампред закса Кировской области Гукасов задержан за избиение женщины

Экс-зампреда Законодательного собрания (закс) Кировской области Владислава Гукасова задержали за избиение женщины на глазах у ее ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу.

Ранее стало известно, что политик посчитал, что женщина, с которой он вступил в конфликт, подрезала его на дороге. Гукасов вышел из машины и сначала начал стучать по автомобилю пострадавшей, а потом, когда та вышла из машины, набросился на нее.

Отмечается, что у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

