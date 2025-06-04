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15:56, 4 июня 2025Силовые структуры

Российского политика задержали за избиение женщины при ее ребенке

Экс-зампред закса Кировской области Гукасов задержан за избиение женщины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-зампреда Законодательного собрания (закс) Кировской области Владислава Гукасова задержали за избиение женщины на глазах у ее ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу.

Ранее стало известно, что политик посчитал, что женщина, с которой он вступил в конфликт, подрезала его на дороге. Гукасов вышел из машины и сначала начал стучать по автомобилю пострадавшей, а потом, когда та вышла из машины, набросился на нее.

Отмечается, что у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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