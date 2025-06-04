Рябков назвал импульсивной и слабопредсказуемой политику США

Политика Вашингтона противоречива, импульсивна, слабопредсказуема. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».
По словам дипломата, Москва делает все, чтобы «обеспечить хотя бы относительную нормализацию отношений с США». «Я думаю, что администрация Дональда Трампа в большей степени, чем предшественники, склонна прислушиваться к той логике, аргументам и тем позициям, которые отрабатываем и продвигаем мы. Во всяком случае диалог налажен, он идет по разным линиям, на разных уровнях, и этот диалог будет продолжен», — подчеркнул он.
При этом Рябков отметил, что точек соприкосновения между российской и американской стороной пока «очень-очень немного».
Ранее Рябков заявил, что Россия требует от США и Великобритании оставить цикл эскалации и вернуться к здравому смыслу. Он добавил, что российская сторона рассчитывает на сохранение принципов стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Москва ожидает адекватной реакции от всех стран Запада на удары, в том числе и со стороны Лондона.