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15:52, 4 июня 2025Мир

Рябков назвал импульсивной и слабопредсказуемой политику США

Рябков: Политика Вашингтона противоречива, импульсивна, слабопредсказуема
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Политика Вашингтона противоречива, импульсивна, слабопредсказуема. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, Москва делает все, чтобы «обеспечить хотя бы относительную нормализацию отношений с США». «Я думаю, что администрация Дональда Трампа в большей степени, чем предшественники, склонна прислушиваться к той логике, аргументам и тем позициям, которые отрабатываем и продвигаем мы. Во всяком случае диалог налажен, он идет по разным линиям, на разных уровнях, и этот диалог будет продолжен», — подчеркнул он.

При этом Рябков отметил, что точек соприкосновения между российской и американской стороной пока «очень-очень немного».

Ранее Рябков заявил, что Россия требует от США и Великобритании оставить цикл эскалации и вернуться к здравому смыслу. Он добавил, что российская сторона рассчитывает на сохранение принципов стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Москва ожидает адекватной реакции от всех стран Запада на удары, в том числе и со стороны Лондона.

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