Рябков: Россия проявила максимальную выдержку после атак ВСУ

Российская Федерация проявила максимальную выдержку после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы и железнодорожные пути в преддверии второго раунда переговоров. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«События, о которых шла речь, произошли 1 июня. И они явно были приурочены к тому, чтобы торпедировать второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. С нашей стороны была проявлена максимальная выдержка, раунд состоялся», — рассказал Рябков.

По его словам, превращения второго раунда в процесс переговоров зависит от поведения Киева и тех, кто спонсирует его террористические атаки и нападения на гражданскую инфраструктуру.

Ранее Рябков заявил, что политика Вашингтона противоречива, импульсивна, слабопредсказуема. По словам дипломата, Москва делает все, чтобы «обеспечить хотя бы относительную нормализацию отношений с США».