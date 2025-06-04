Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 4 июня 2025Ценности

Сабрина Карпентер в обнажающих ягодицы шортах попыталась поймать машину на обочине

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @sabrinacarpenter

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер в откровенном наряде попыталась поймать машину на обочине. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя исполнительница опубликовала отрывок из нового клипа на песню Busy Woman («Занятая женщина»). Так, знаменитость предстала в размещенном видео в укороченной белой рубашке и синих шортах с высокой посадкой, которые обнажали ее ягодицы. Кроме того, она попозировала перед камерой в открытых босоножках и с объемной прической.

Ранее сообщалось, что Сабрина Карпентер в откровенном образе появилась на благотворительном балу Met Gala. Тогда артистка вышла на ковровую дорожку без штанов в боди цвета бургунди люксового бренда Louis Vuitton с длинным шлейфом и белым воротником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

    Российский посол заявил о попытках Киева вынудить Москву прекратить переговоры

    К месту задержания «Мерседеса» в Москве приехал автозак

    Сабрина Карпентер в обнажающих ягодицы шортах попыталась поймать машину на обочине

    Зеленского позвали в Гаагу

    Полицейские не нашли похищенного на Ярославском вокзале бизнес-тренера

    Полицейские начали проверку по факту похищения бизнес-коуча в Москве

    МЧС объявило ракетную опасность на Черноморском побережье

    В США раскритиковали атаку по стратегическим военным аэродромам в России

    Опубликованы кадры задержания автомобиля похитителей мужчины в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости