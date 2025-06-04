Сабрина Карпентер в обнажающих ягодицы шортах попыталась поймать машину на обочине

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер в откровенном наряде попыталась поймать машину на обочине. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя исполнительница опубликовала отрывок из нового клипа на песню Busy Woman («Занятая женщина»). Так, знаменитость предстала в размещенном видео в укороченной белой рубашке и синих шортах с высокой посадкой, которые обнажали ее ягодицы. Кроме того, она попозировала перед камерой в открытых босоножках и с объемной прической.

Ранее сообщалось, что Сабрина Карпентер в откровенном образе появилась на благотворительном балу Met Gala. Тогда артистка вышла на ковровую дорожку без штанов в боди цвета бургунди люксового бренда Louis Vuitton с длинным шлейфом и белым воротником.