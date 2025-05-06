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10:43, 6 мая 2025Ценности

Сабрина Карпентер без штанов посетила Met Gala

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер в откровенном наряде появилась на благотворительном балу Met Gala. Фотографии публикует InStyle.

Исполнительница вышла на ковровую дорожку без штанов в боди цвета бургунди люксового бренда Louis Vuitton с длинным шлейфом и белым воротником. В интервью знаменитость рассказала об удобстве своего образа. «В прошлые разы на Met Gala я не могла сходить в туалет из-за нарядов. Наконец сегодня я смогу это сделать и узнаю, как выглядит туалет в музее», — пошутила она.

В Нью-Йорке завершился очередной бал Met Gala, на этот раз призванный прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века под темой Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»).

В октябре 2024 года Сабрина Карпентер ответила на критику ее откровенных нарядов.

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