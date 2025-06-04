Актриса Сальма Хайек показала, как скрывает седину с помощью туши для ресниц

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек показала способ скрыть седину за считаные минуты. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Vogue Beauty.

57-летняя звезда «Вечных» предстала на кадрах в голубом наряде и продемонстрировала на камеру обесцвеченные волосы. Знаменитость взяла в руки черную тушь для ресниц и принялась закрашивать ею свои седые пряди.

«С возрастом приходится менять макияж и бьюти-рутину. Может, то, что работало раньше, не работает сейчас», — отметила артистка.

Ранее сообщалось, что Сальма Хайек снялась топлес. Актриса позировала в трусах, прикрыв руками обнаженную грудь.