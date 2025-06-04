Стали известны планы ВСУ в курском приграничье

Telegram-канал «Архангел Спецназа»: ВСУ хотят блокировать солдат РФ в Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят блокировать населенный пункт Теткино Курской области. Об этом заявил автор Тelegram-канала «Архангел Спецназа».

Автор публикации указал на непрекращающиеся попытки украинских войск закрепиться в приграничной зоне и развить успех. В районе Теткино ВСУ атакуют сразу на нескольких участках, указывает «Архангел Спецназа».

Целью украинских подразделений является само Теткино, утверждает автор канала. ВСУ стремятся отрезать удерживающую населенный пункт российскую группировку от союзных сил, поясняет он.

Ранее были опубликованы кадры последствий боестолкновения в курском приграничье, которое назвали «бойней у Теткино». На ролике видно тела солдат ВСУ. На их принадлежность указывает, в частности, синяя лента. На то, что ролик был снят недавно, указывает обилие растительности.