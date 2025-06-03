«Бойня у Теткино». Появилось видео с телами солдат ВСУ после боя в курском приграничье

Опубликовано видео с телами солдат ВСУ после боя в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорваться в Курскую область. Одна из таких попыток привела к бою в районе населенного пункта Теткино. Его последствия попали на видео и были опубликованы российскими военными корреспондентами.

На кадрах видны тела по меньшей мере двоих украинских солдат. Их принадлежность можно опознать по синим лентам.

Бойня у Теткино: враг пытался прорваться, но его встретили пехота ВКС и десант Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

Уточняется, что украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся прорваться в курское приграничье, встретили мотострелки Воздушно-космических сил и бойцы 56 полка Воздушно-десантных войск группировки войск «Север». «В результате контратаки враг понес потери, выжившие бежали», — сообщили военкоры. Когда именно произошла «бойня у Теткино», не сообщается.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В приграничных лесах нашли останки десятков солдат ВСУ

В конце мая российские бойцы нашли тела десятков солдат ВСУ при зачистке леса под курской Суджей. Так, в лесополосе в окрестностях Гуево найдены десятки ликвидированных украинских военных.

До этого в районе Теткино сняли на видео окоп с украинскими солдатами без признаков жизни. Всего в кадр попало около десяти тел. Среди ликвидированных солдат оказались участники батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Отмечается, что обстановка на направлении Теткино — Новый Путь в Курской области остается напряженной из-за непрекращающихся попыток прорыва ВСУ.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВСУ пытаются проникнуть в Курскую область в районе Теткино

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Украинские силы были выдавлены с территории региона за линию границы. Однако солдаты ВСУ не оставили попыток прорваться в российское приграничье. Так, 20 мая украинская ДРГ пыталась проникнуть в регион через село Волфино.

23 мая ВСУ вновь пытались попасть в Курскую область — на этот раз в районе Теткино. Спустя несколько дней стало известно, что крымский десант устроил «бойню» для украинских военных в этом районе. В ожесточенных боях приняли участие военные из 56-го полка ВДВ.

С 27 мая скопления живой силы и техники ВСУ стали фиксировать в пяти километрах от границы России в Сумской области — напротив курских населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи. Накануне, 2 июня, когда в Стамбуле проходили переговоры Москвы и Киева, ВСУ пять раз пытались прорваться в Курскую область. Часть бойцов ВСУ были ликвидированы в 300 метрах от госграницы, остальные бежали в Сумскую область.