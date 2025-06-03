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10:47, 3 июня 2025Россия

В России показали на видео последствия «бойни у Теткино»

Опубликовано видео с телами солдат ВСУ после боя у Теткино в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано видео после боя в окрестностях населенного пункта Теткино в Курской области. Ролик представил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах видно тела по меньшей мере двоих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). На их принадлежность указывает, в частности, синяя лента. На то, что ролик был снят недавно, указывает обилие растительности.

Когда именно произошла «бойня у Теткино», как называет ее канал, не уточняется. Подразделения ВСУ постоянно пытаются прорвать российскую границу на этом участке и восстановить свое присутствие в регионе после изгнания в начале весны 2025 года.

Ранее стало известно о попытках ВСУ прорваться в Курскую область во время переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Все попытки украинских войск закрепиться в российском приграничье окончились неудачей.

Вот это да!
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