Стали известны подробности о серии взрывов в Сумах

В центре Сум прозвучала серия из трех взрывов

В Сумах прозвучала серия детонаций из не менее трех взрывов. О подробностях атаки в центре города стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Удары нанесены в центре Сум. Взрывы продолжаются», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что атака проводится по целям, расположенным в одном районе города.

Ранее утром в Сумах раздался первый взрыв за день. Он произошел на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в Сумской и Харьковской областях. После о взрывах также сообщалось в 10:20 и в 11:02 по московскому времени.