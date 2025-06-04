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12:59, 4 июня 2025Бывший СССР

Стали известны подробности о серии взрывов в Сумах

В центре Сум прозвучала серия из трех взрывов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Reuters

В Сумах прозвучала серия детонаций из не менее трех взрывов. О подробностях атаки в центре города стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Удары нанесены в центре Сум. Взрывы продолжаются», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что атака проводится по целям, расположенным в одном районе города.

Ранее утром в Сумах раздался первый взрыв за день. Он произошел на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в Сумской и Харьковской областях. После о взрывах также сообщалось в 10:20 и в 11:02 по московскому времени.

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