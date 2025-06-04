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15:32, 4 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о переброске бригад теробороны ВСУ под Константиновку

Командование ВСУ перебросило бригады теробороны под Константиновку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне активного наступления российских войск перебросило бригады теробороны под Константиновку. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Военная хроника».

«[Отправлены] те самые "мясные" бригады, которые ранее уже пытались затыкать дыры обороны в Марьинке, Авдеевке и даже в Курской области, когда стало понятно, что приграничье скоро развалится и нужно срочно выменять мясо на механизированные части», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед подразделениями поставлена задача любой ценой задержать российское наступление, но они не способны вести длительную оборону.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России подошли к Сумам на расстояние, достаточное для нанесения по городу ударов FPV-дронами на оптоволокне. Отмечается, что российские войска уже вошли в Кондратовку Сумской области.

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