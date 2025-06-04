Стало известно о переброске бригад теробороны ВСУ под Константиновку

Командование ВСУ перебросило бригады теробороны под Константиновку

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне активного наступления российских войск перебросило бригады теробороны под Константиновку. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Военная хроника».

«[Отправлены] те самые "мясные" бригады, которые ранее уже пытались затыкать дыры обороны в Марьинке, Авдеевке и даже в Курской области, когда стало понятно, что приграничье скоро развалится и нужно срочно выменять мясо на механизированные части», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед подразделениями поставлена задача любой ценой задержать российское наступление, но они не способны вести длительную оборону.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России подошли к Сумам на расстояние, достаточное для нанесения по городу ударов FPV-дронами на оптоволокне. Отмечается, что российские войска уже вошли в Кондратовку Сумской области.