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06:10, 4 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о переброске мобильных групп ПВО ВСУ в Сумскую область

ТАСС: ВСУ перебрасывают мобильные группы ПВО к Юнаковке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются остановить наступление российских войск в Сумской области. Для этого командование перебрасывает к Юнаковке бойцов из всевозможных подразделений и пограничной службы, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Так, в Сумскую область перебрасываются зенитно-пулеметные батальоны. ... Пресловутые мобильные группы ПВО [противовоздушной обороны] украинской армии переводятся в пехоту и участвуют в штурмовых действиях», — рассказал собеседник агентства. В частности, по его словам, в штурмовиках оказались военнослужащие 651-го отдельного зенитно-пулеметного батальона.

Кроме того, ВСУ пытаются замедлить продвижение российской армии при помощи переброшенных резервов 156 ОМБр и десантно-штурмовых подразделений.

Ранее стало известно, что родственники просят украинских военных в Сумской области сдаться в плен.

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