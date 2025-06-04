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06:01, 4 июня 2025Бывший СССР

Родственники просят украинских военных в Сумской области сдаться в плен

ТАСС: Родственники просят украинских военных в Сумской области сдаться в плен
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Родственники украинских военных, воюющих в Сумской области, просят их сдаться в плен, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Они по-разному убеждают в необходимости этого решения. Собеседник агентства привел в качестве примера ситуацию, когда мать военного настойчиво показывала по видеосвязи сыну «белый платочек», намекая на сдачу в плен.

Кроме того, «известны неординарные случаи, когда жены скидывали своим насильно мобилизованным в украинскую армию мужьям российские патриотические песни и даже видеоролики», говорится в публикации.

Источник добавил, что жены и матери украинских военнослужащих связываются с российской армией через специализированные чат-боты, прося об эвакуации близкого человека, который «укрывается от мобилизации или сбежал с позиций». Кроме того, именно через родственников украинских солдат чаще всего проводятся «первичные мероприятия по обеспечению безопасной сдачи в плен», подчеркнул собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщило, что на бот обратной связи в Telegram чаще стали выходить граждане и жители России, чьи близкие оказались в ВСУ. Бывают случаи, когда родные играют значимую роль в спасении жизни украинского военнослужащего, говорилось в публикации агентства.

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