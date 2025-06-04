Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:22, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Стало известно о проблемах с психикой у похищенного в Москве бизнес-тренера

Mash: похищенный в Москве блогер Щепихин лечился в психбольнице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: страница Арега Щепихина во Вконтакте

Похищенный в Москве бизнес-тренер Арег Щепихин ранее лечился в психиатрической больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Двоюродный брат блогера рассказал журналистам, что тот как минимум дважды обращался к психиатрам за последние десять лет. Также, отметил собеседник издания, Щепихин постоянно конфликтует с хейтерами в интернете, в результате чего не может спать по ночам.

3 июня на Ярославском вокзале в Москве Щепихина схватили неизвестные. Они затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. В тот же вечер столичные полицейские задержали шестерых подозреваемых в похищении.

Щепихин известен неоднократными оскорблениями мусульман в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

    Дважды сбившего байкера «мажора на Rolls-Royce» арестовали

    Мостовой обиделся на слова Мостового

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в распахнутом халате

    В Молдавии испугались российских военных в Приднестровье

    В Финляндии заявили о презрении к администрации Зеленского

    Раскрыта тайна знаменитого клада, который искали 31 год. Почему ради него люди разорялись, теряли семьи и сходили с ума?

    Стало известно о проблемах с психикой у похищенного в Москве бизнес-тренера

    Трамп снова выложил пост о Путине

    Захарова предложила «снявшему шляпу» перед Киевом министру снять что-нибудь еще

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости