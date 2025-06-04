Стало известно об ожесточенных боях на одном из направлений СВО

Военкор Котенок сообщил об ожесточенных боях российских войск с ВСУ

Российская армия ведет ожесточенные бои на красноармейском направлении. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Котенок рассказал подробности о ситуации на этом направлении. «Продолжаются ожесточенные встречные бои с применением бронетехники (в том числе танков "Леопард") в Полтавке и на подступах к Русину Яру», — заявил Котенок.

Он также сообщил о продвижении Вооруженных сил России в направлении Райского и Коптево. Там, добавляет Котенок, бойцов Вооруженных сил Украины вытеснили из ряда опорных пунктов и с ферм.

31 мая Юрий Котенок сообщал о том, что армия России проводит ожесточенные бои в направлении Темировки в Запорожской области.