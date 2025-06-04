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18:52, 4 июня 2025Силовые структуры

Суд впервые наказал мужчин за занятие проституцией в российском городе

В Петербурге суд впервые оштрафовал мужчин за занятие проституцией
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге двум мужчинам впервые назначили штраф за занятие проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Размер штрафа составил 2000 рублей. Мужчины на процесс не явились. Протоколы в отношении них были зарегистрированы 5 мая. Суд установил, что с января по апрель молодые люди оказывали интимные услуги клиентам в квартире на Белградской улице. За половой акт они брали по 7000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге оперативники накрыли крупную сеть борделей с SMM-поддержкой.

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