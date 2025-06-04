Суд впервые наказал мужчин за занятие проституцией в российском городе

В Петербурге суд впервые оштрафовал мужчин за занятие проституцией

В Санкт-Петербурге двум мужчинам впервые назначили штраф за занятие проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Размер штрафа составил 2000 рублей. Мужчины на процесс не явились. Протоколы в отношении них были зарегистрированы 5 мая. Суд установил, что с января по апрель молодые люди оказывали интимные услуги клиентам в квартире на Белградской улице. За половой акт они брали по 7000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге оперативники накрыли крупную сеть борделей с SMM-поддержкой.