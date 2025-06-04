Судья пригрозил российскому криминальному авторитету

На Урале судья остудил пыл криминального авторитета Марселя Гасанова, закатившего скандал со своим новым адвокатом перед заседанием . Об этом сообщает URA.RU.
По данным агентства, судья обратился к Гасанову, отметив, что если ему что-то непонятно, он может попросить время для консультации с юристом. Кроме того, судья отметил, что фигурант проявляет неуважение к суду, выражаясь так эмоционально. Он пригрозил Гасанову удалением.
В ответ подсудимый попросил прощения. «Хотел бы извиниться перед вами, перед судом…», — заявил Гасанов.
Перед началом заседания Гасанов назвал свое уголовное дело сфабрикованным, а обвинения — необоснованные. Кроме того он заявил, что якобы, его травили в СИЗО-1. По просьбе сторон суд отложили.
12 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.