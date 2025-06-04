Трамп возмутился скандальными подробностями президентства Байдена

Трамп назвал скандал с автоподписью Байдена одним из крупнейших в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал скандал с автоподписью экс-президента Джо Байдена одним из крупнейших в истории США. Свой пост он разместил в соцсети Truth Social.

«За исключением сфальсифицированных президентских выборов 2020 года, автоподпись [Байдена] является крупнейшим политическим скандалом в истории США», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что сомневается в том, что, находясь у власти, Байден сам подписывал документы. «У нас был президент, который ничего не подписал. Он использовал автоподпись почти для всего», — указывал он.

Вскоре стало известно, что личности сотрудников Белого дома, подписывавших при помощи автоподписи документы от имени Байдена, были установлены. Имена чиновников не были раскрыты, однако сообщалось, что их было четверо.