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20:26, 4 июня 2025Путешествия

Туристка назвала отпуск на райском острове кошмаром из-за отсутствия бекона и сосисок

Chronicle Live: Туристку разочаровал отпуск на Корфу из-за отсутствия бекона
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Iain Buist / Newcastle Chronicle

Туристка из Великобритании отдохнула на райском острове Корфу в Греции и осталась разочарована из-за отсутствия привычной еды. Своим опытом она поделилась с порталом Chronicle Live.

69-летняя Сьюзан Эдвардс назвала семидневный отпуск в отеле «все включено» кошмаром. По ее словам, пребывание было «ужасным с той минуты, как она туда приехала».

«Утром можно было съесть тост, сваренное вкрутую яйцо или что-то в соусе. Была моцарелла и нарезанные помидоры, и никакого горячего бекона или сосисок», — возмутилась британка.

При этом в ресторане подавали макароны, салаты, рыбу и рис, на который, по словам женщины, к концу отпуска ей уже надоело смотреть.

Ранее российская тревел-блогерша предупредила о неприятных сюрпризах в отелях «все включено». Она предупредила, что в некоторых гостиницах бесплатный Wi-Fi есть только в лобби, а мест на лежаках всегда не хватает.

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