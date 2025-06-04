Туристка сорвалась со смотровой площадки в горах Кавказа и не выжила

112: Туристка сорвалась со смотровой площадки в Кабардино-Балкарии и не выжила

Туристка сорвалась со смотровой площадки в горах Кавказа и не выжила. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Несчастный случай произошел в районе Джилы-Су в Кабардино-Балкарии, который называют самой красивой дорогой Кавказа.

По данным источника, женщина сорвалась со смотровой площадки и не выжила на месте. Ее тело поднимут из ущелья с помощью вертолета Ми-8.

Ранее россиянина со сломанной ногой спасли на вулкане Вилючинский на Камчатке. Мужчина получил травму на высоте 1,7 тысячи метров, туда направили вертолет.