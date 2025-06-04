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07:30, 4 июня 2025Интернет и СМИ

У звезды реалити-шоу диагностировали рак простаты

У участника шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Юбэнкса нашли рак простаты
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Chelsea Lauren / Getty Images

Звезда американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» (Real Housewives of Atlanta) Дуайт Юбэнкс рассказал о том, что у него нашли рак простаты. О диагнозе он сообщил в интервью изданию People.

Юбэнкс отметил, что не испытывал никаких тревожных симптомов и чувствовал себя здоровым, когда решил пройти обследование. Через неделю после сдачи анализов врач пригласил его на срочный прием, а позднее ему поставили диагноз рак простаты, причем заболевание было обнаружено на поздней стадии.

Участник реалити-шоу признался, что был шокирован этой новостью, однако он старается сохранять позитивный настрой. «Когда вы слышите слово "рак", вы пугаетесь. Я человек. Общество внушило нам, что рак — это приговор, и что с ним остается жить всего несколько дней. Поэтому, конечно, я испугался и, я думаю, я все еще в ужасе», — рассказал он.

Телезвезда добавил, что позднее от врачей он узнал: несколько лет назад его анализы уже показывали наличие определенных проблем с простатой, однако медики не обратили на это внимания.

Ранее известная британская телеведущая Джулия Брэдбери, победившая рак груди, заявила, что изначально медики ставили ей неверный диагноз. Она отметила, что врачи после проведенной диагностики утверждали, что найденное у нее в груди новообразование носит доброкачественный характер.

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