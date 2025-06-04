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20:41, 4 июня 2025Бывший СССР

Уничтожение техники НАТО в зоне СВО попало на видео

Минобороны показало кадры уничтожения техники НАТО ВСУ дронами центра «Рубикон»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Дроны центра «Рубикон» поразили несколько единиц техники НАТО в зоне спецоперации (СВО). Кадры уничтожения западного вооружения показало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS Krab, а также САУ немецкого производства PzH 2000.

Кроме того, российские операторы беспилотников смогли поразить советский танк Т-72, используемый Вооруженными силами Украины.

Ранее репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко сообщил, что российские войска установили триколор в селе Водолаги в Сумской области. По его словам, они атаковали населенный пункт с трех направлений.

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