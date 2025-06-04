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21:01, 4 июня 2025Силовые структуры

Упрекнувшая сына мать получила смертельные удары прутом в российском регионе

В Краснодарском крае сын забил мать прутом из-за упреков в алкоголизме
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Новопокровском районе Краснодарского края 38-летний сын забил мать металлическим прутом из-за упреков в алкоголизме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека») УК РФ. По версии следствия, ночью 3 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения услышал от матери претензию по поводу его аморального образа и набросился на нее с кулаками и прутом. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

После этого мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о произошедшем. Его задержали. Во время допроса мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на женщину напали с ножом на пляже.

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