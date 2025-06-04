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13:08, 4 июня 2025Россия

В Чечне жестко высказались о критиковавших похищение блогера в Москве

Министр ЧР по нацполитике Дудаев назвал либерасней осудивших похищение блогера
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Осудившие похищение блогера Арега Щепихина в Москве россияне — либерасня, продемонстрировавшая, на какой они стороне. Так о критиковавших действия чеченцев жестко высказался министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, его слова опубликованы в Telegram.

Дудаев уточнил, что сторона, к которой он относит «либерасню» — сторона тех, кто оскорбляет Бога и разжигает межнациональную рознь. Противостоящую либералам сторону, участвовавшую в похищении Щепигина, чиновник назвал защищающей межнациональный мир и стабильность.

Также ранее Дудаев обвинял в нацизме тех, кто критиковал действия похитителей. По его мнению, россияне, «не страдающие нацизмом», увидели в похищении «профессиональные и слаженные действия правоохранителей».

3 июня Щепихин был похищен группой мужчин. Позже Mercedes был блокирован на Киевском шоссе, однако Щепихина в нем уже не было. 4 июня похищение Щепихина прокомментировали в Чечне. Ахмед Дудаев назвал случившееся задержанием.

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