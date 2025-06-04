В ЕК подтвердили готовность одной страны перейти на евро

Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро с начала 2026 года

Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро с 1 января следующего года. Об этом со ссылкой на заключение ЕК сообщает РИА Новости.

Озвученное выше означает, что Болгария станет 21-м государством, которое присоединится к еврозоне. Данные о странах, которые возражали бы против ее вступления в зону евро, отсутствуют. При этом формальное решение будет принято 8 июля 2025 года на уровне Минфина ЕС.

Болгарские депутаты после заявления ЕК устроили потасовку в Народном собрании, передает агентство. Лидер патриотической партии «Возрождение» Костадин Костадинов, поднявшись на трибуну, заявил, что речь идет о «черном дне» для страны. Партия выступала за сохранение национальной валюты — лева.

В конце мая в Болгарии прошли массовые протесты из-за перехода на евро. Помимо «Возрождения», в них приняли участие партии «Величие», МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Протестующие были возмущены не только заменой болгарской валюты на единую европейскую, но и отсутствием референдума по этому вопросу.