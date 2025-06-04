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17:59, 4 июня 2025Мир

В ЕС приготовились к худшему перед переговорами с Трампом

Европейские чиновники приготовились к плохому исходу саммита с Трампом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Европейские чиновники готовятся к трудным переговорам с президентом США Дональдом Трампом по вопросам обороны, торговли и поддержки Украины. Как сообщает деловая газета Financial Times, в Брюсселе не исключают реализацию «наихудших сценариев».

«Выбор стоит между плохим исходом и очень плохим исходом», — цитирует издание одного из европейских дипломатов.

Темы, вызывающие наибольшее беспокойство, — возможное сокращение военной помощи Киеву и изменение подходов к обязательствам по НАТО. Эти вопросы, по данным FT, могут быть подняты на предстоящем саммите Североатлантического альянса в конце июня.

Ранее Трамп неоднократно критиковал уровень оборонных расходов союзников США и намекал на возможность отказа от помощи странам, которые, по его мнению, не выполняют финансовые обязательства. Также политик требовал от всех стран — членов НАТО повысить расходы в этой области до 5 процентов от ВВП.

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