В Европе встали заводы по производству автозапчастей

Reuters: Без китайских металлов в ЕС встали заводы по производству автозапчастей

В Европейском союзе некоторые заводы по производству автомобильных запчастей были вынуждены остановить производство. Об этом сообщило агентство Reuters.

Это стало последствием ограничений, введенных Китаем на поставку широкого списка редкоземельных металлов, которые играли центральную роль в производстве автомобильных комплектующих. Под угрозой оказались также производители аэрокосмической техники, полупроводников и военные подрядчики.

Как отметило издание, данная тенденция подчеркнула доминирование Китая в горнодобывающей промышленности, ключевой для перехода к зеленой энергетике, и наличие у Пекина серьезных рычагов в торговой войне с США. По словам еврокомиссара по промышленной стратегии Стефана Сежурне, ЕС должен покончить с зависимостью от таких стран, как Китай. Он подчеркнул, что ограничения на экспорт, введенные Пекином, лишь усиливают решимость Брюсселя диверсифицировать импорт.

Тем временем автогигант Mercedes-Benz уже задумался о том, как защититься от возможных угроз поставкам редкоземельных металлов. Пока заводы компании работают в обычном режиме. Однако Европейская ассоциация поставщиков автозапчастей CLEPA заявила, что несколько производственных линий уже пришлось остановить из-за нехватки поставок.

Немецкие и американские автопроизводители жалуются, что ограничения, введенные Китаем, ставят под угрозу производство. Генеральный директор немецкой ассоциации электротехнической и цифровой промышленности ZVEI Вольфганг Вебер сообщил, что у некоторых компаний запасов хватит лишь на несколько недель или месяцев.

Ранее сообщалось, что решение КНР ввести ограничения на вывоз из страны ряда редкоземельных металлов оказалось мощным оружием в торговой войне с США.