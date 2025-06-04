В Госдуме похвалили работу полиции во время похищения бизнес-коуча в центре Москвы

Депутат ГД Хамзаев: Полиция молниеносно сработала во время похищения Щепихина

В Госдуме похвалили работу полиции во время похищения бизнес-коуча Арега Щепихина в центре Москвы. О профессионализме сотрудников заявил депутат Султан Хамзаев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

3 июня Щепихин был похищен группой мужчин группой мужчин. Позже Mercedes был блокирован на Киевском шоссе, однако Щепихина в нем уже не было.

По словам Хамзаева, правоохранители сработали молниеносно. «Машина была найдена в потоке, обезврежена в движении», — пояснил он. Высказывания Щепихина, которые, вероятно, и привели к инциденту на вокзале, парламентарий назвал отвратительными. Однако оценку случившемуся с ним должны дать компетентные органы, подытожил депутат.

4 июня похищение Щепихина прокомментировали в Чечне. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал случившееся задержанием. «Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды», — добавил он.