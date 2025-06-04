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20:48, 4 июня 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос об обсуждении Путиным и Трампом встречи с Зеленским

Ушаков: Вопрос встречи Путина и Зеленского не стоит в практической плоскости
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вопрос встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Вы знаете, что этот вопрос не стоял в практической плоскости никогда, и на что российская сторона изначально согласилась — на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России», — указал представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона положительно оценивает итоги встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Он добавил, что об этом Путин рассказал Трампу в ходе телефонного разговора.

Ранее помощник российского лидера Владимир Мединский заявил, что встреча Путина с Зеленским может пройти при надлежащей подготовке, и эта позиция была передана украинской стороне в ходе переговоров в Стамбуле. Он уточнил, что целесообразность подобного саммита должна заключаться в закреплении достигнутых договоренностей, а не проработкой деталей будущего соглашения.

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