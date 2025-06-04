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20:54, 4 июня 2025Мир

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Трампа

Ушаков: Путин в беседе с Трампом назвал переговоры в Стамбуле полезными
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом назвал полезными прошедшие в Стамбуле переговоры с Украиной. Подробности беседы двух лидеров раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Наш президент подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными», — отметил помощник российского лидера.

Ушаков добавил, что Путин рассказал американскому лидеру о попытках Киева сорвать переговоры и об отказе России поддаваться провокациям. При этом главы государств не обсуждали меморандумы России и Украины по урегулированию конфликта. Помощник российского лидера добавил, что разговор Путина и Трампа длился час 10 минут.

Ранее Трамп сообщил, что поговорил по телефону с российским лидером.

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