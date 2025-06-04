В Кремле заявили о напряженном рабочем дне у Путина

Песков: 4 июня у Путина ожидается напряженный рабочий день

4 июня у президента России Владимира Путина ожидается напряженный рабочий день. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, в течение дня у Путина запланированы рабочие встречи, а вечером ожидаются несколько международных телефонных разговоров. «Сегодня достаточно такой активный рабочий день у президента, поэтому будет много информации», — подчеркнул он.

Другие подробности Песков не привел.

Ранее представитель Кремля, комментируя возможность нового контакта Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил, что при необходимости диалог может быть организован достаточно оперативно. Песков также подчеркнул, что трехсторонняя встреча президентов России и США с главой Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна.