Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 4 июня 2025Россия

В Кремле заявили о напряженном рабочем дне у Путина

Песков: 4 июня у Путина ожидается напряженный рабочий день
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

4 июня у президента России Владимира Путина ожидается напряженный рабочий день. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, в течение дня у Путина запланированы рабочие встречи, а вечером ожидаются несколько международных телефонных разговоров. «Сегодня достаточно такой активный рабочий день у президента, поэтому будет много информации», — подчеркнул он.

Другие подробности Песков не привел.

Ранее представитель Кремля, комментируя возможность нового контакта Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил, что при необходимости диалог может быть организован достаточно оперативно. Песков также подчеркнул, что трехсторонняя встреча президентов России и США с главой Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле подтвердили атаку ВСУ на Крымский мост

    Москвичам предсказали экстремальную погоду

    НАТО заявила о претензиях на Балтику и Черное море

    Захарова заявила о шоке распространителей фейков о пострадавших украинских детях

    Любовь к семечкам привела российского подростка на больничную койку

    Фигуру Камилы Валиевой в облегающем платье оценили

    Россияне смогут понаблюдать за манулами в их естественной среде обитания

    Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона выступили в суде

    Врач предупредила об опасности острого перца

    Доля Windows 10 неожиданно выросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости