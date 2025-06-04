В МИД раскрыли сроки передачи Украине 6000 тел бойцов ВСУ

Захарова: Россия передаст Украине 6000 тел бойцов ВСУ в ближайшее время

Россия передаст Украине 6 тысяч тел украинских военных в ближайшее время. О передаче останков бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины», — заявила дипломат.

Она отметила, что это произойдет в ближайшее время.

Также Мария Захарова рассказала, что на три дня будут отключены дроны для сбора тел в зоне конфликта.

2 июня после переговоров России и Украины в Стамбуле глава делегации от Москвы Владимир Мединский сообщил о передаче коллегам из Киева меморандума по урегулированию конфликта. Москва также согласилась на одностороннюю передачу на следующей неделе 6000 тел украинских солдат Киеву.