В московском вузе выявили случай заболевания корью

Во Всероссийской академии внешней торговли выявили случай заболевания корью

Во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) в Москве выявили случай заболевания корью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы канала утверждают, что в вузе сейчас экстренно собирают данные о вакцинации от заболевания. Учащимся разослали сообщения, в которых просят предоставить соответствующий анамнез.

При этом официального подтверждения информации о заражении корью на данный момент нет.

В мае больше трех тысяч студентов МГУ перевели на удаленный формат обучения. Отмечается, что причиной такого решения стал выявленный в университете случай кори. Заболевание диагностировали у первокурсника. В вузе по факту выявления инфекции начато эпидемиологическое расследование.