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11:13, 20 мая 2025Россия

Свыше трех тысяч студентов МГУ отправили на удаленку из-за выявленной у первокурсника кори

У первокурсника МГУ выявили корь, три тысячи студентов отправили на удаленку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Свыше трех тысяч студентов МГУ перевели на удаленный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Причиной такого решения стал выявленный в университете случай кори. Заболевание диагностировали у первокурсника. Из-за этого на удаленку отправили свыше трех тысяч студентов — все они проходят обучение в одном из корпусов МГУ.

По факту выявления кори в вузе начато эпидемиологическое расследование. В корпусе будут проведены противоэпидемические мероприятия, отметили в пресс-службе.

Ранее в Ставрополье свыше двух десятков студентов МВД попали в больницу. Их состояние медики оценивали как стабильное. Что привело к госпитализации учащихся, не сообщалось.

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