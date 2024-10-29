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19:50, 29 октября 2024Россия

Больше двух десятков курсантов российского университета МВД госпитализировали с инфекцией

Минздрав Ставропольского края: 21 курсанта университета МВД госпитализировали

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Больше двух десятков учащихся Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Ставропольского края.

«Сегодня днем в ГБУЗ СК "Краевая специализированная клиническая инфекционная больница" доставлены и госпитализированы 21 курсант Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства оценили состояние всех госпитализированных как стабильное. Всем курсантам оказывают необходимую медицинскую помощь, заверили в Минздраве. Точный диагноз при этом не называется.

Ранее стало известно, что в Воронеже отравились 40 курсантов института МВД России, семерых пришлось госпитализировать с признаками острой кишечной инфекции. Все началось с жалоб на боли в животе и тошноту.

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      Никита Абрамов
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