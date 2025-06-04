В Москве приостановили работу магазина «Светофор»

Таганский суд Москвы повторно приостановил работу магазина «Светофор» на 90 суток. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА Новости.
Причиной повторной приостановки работы стал некачественный ремонт в помещении. Сотрудники организации «Торгсервис 150», которой принадлежит магазин, должны были исправить нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Однако проверка, которая прошла с 24 апреля по 5 мая, показала, что ремонт прошел некачественно: на стенах, потолке и плитке остались сколы, полы изношены.
Повторная приостановка деятельности магазина начнется с 14 мая.
Ранее Роспотребнадзор заявил о найденных в магазинах сети многочисленных нарушениях: отсутствие маркировки изготовителя, продажу продуктов с истекшим сроком годности, а также неудовлетворительное содержание торгового зала.
Депутат Госдумы Сергей Лисовский просил Федеральную антимонопольную службу России проверить работу дискаунтеров сети, так как она якобы навязывает поставщикам невыгодные условия работы, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет. Еще одной причиной пристального внимания профильных ведомств стало обнаружение фальсификата на полках магазинов.