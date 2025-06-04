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14:43, 4 июня 2025Экономика

В Москве приостановили работу магазина «Светофор»

Таганский суд Москвы повторно приостановил работу магазина «Светофор»
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Таганский суд Москвы повторно приостановил работу магазина «Светофор» на 90 суток. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА Новости.

Причиной повторной приостановки работы стал некачественный ремонт в помещении. Сотрудники организации «Торгсервис 150», которой принадлежит магазин, должны были исправить нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Однако проверка, которая прошла с 24 апреля по 5 мая, показала, что ремонт прошел некачественно: на стенах, потолке и плитке остались сколы, полы изношены.

Повторная приостановка деятельности магазина начнется с 14 мая.

Ранее Роспотребнадзор заявил о найденных в магазинах сети многочисленных нарушениях: отсутствие маркировки изготовителя, продажу продуктов с истекшим сроком годности, а также неудовлетворительное содержание торгового зала.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский просил Федеральную антимонопольную службу России проверить работу дискаунтеров сети, так как она якобы навязывает поставщикам невыгодные условия работы, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет. Еще одной причиной пристального внимания профильных ведомств стало обнаружение фальсификата на полках магазинов.

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