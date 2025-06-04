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13:31, 4 июня 2025Бывший СССР

В Раде назвали возможным скорый допуск пенсионеров в ряды ВСУ

Рада может рассмотреть законопроект о службе пенсионеров в ВСУ в ближайшее время
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о прохождении службы в Вооруженных силах страны (ВСУ) лицами старше 60 лет уже в ближайшее время. Об этом заявил депутат украинского парламента Александр Федиенко, передает «Укринформ».

«В принципе, если мы получили все эти соответствующие выводы и главное юридическое управление предоставит соответствующее заключение, то законопроект попадет, я думаю, в ближайшее время в парламент», — подчеркнул он.

Федиенко подчеркнул, что перед голосованием законопроект должен получить заключения профильных министерств. Он также добавил, что идея допустить до службы пенсионеров пользуется поддержкой среди депутатов.

В конце апреля 2025 года стало известно, что на Украине могут подготовить контракты для прохождения службы в ВСУ лицами старше 60 лет. До этого возможность заключить контракт с армией республики предоставили гражданам в возрасте от 18 до 25 лет.

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