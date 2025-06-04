В районной администрации Дагестана прошли обыски и задержание

В Дагестане задержали чиновницу за мошенничество с землей на 16 млн руб.

В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски по делу о мошенничестве с земельным участком на 16 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В преступлении подозревают двух местных жителей и сотрудницу администрации. В зависимости от роли им вменяют статьи о злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничество и внесение ложных сведений в технический план. Чиновницу задержали.

По версии следствия, кадастровый инженер незаконно снес в технический план ложную информацию о существовании склада сельхозпродукции на одном из земельных участков в селе Мичурино, а после сотрудница отдела архитектуры и градостроительства районной администрации составила разрешение для ввода объекта в эксплуатацию. Запись о регистрации права собственности появилась в ЕГРН, что позволило осуществить незаконную сделку, зарегистрировав право собственности и на сам участок.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 11 теневых банкиров, обналичивших 980 миллионов рублей в трех регионах России.