В России предложили способ борьбы с раком с помощью света и рентгена

В ЮФУ предложили новый способ борьбы с раком с помощью света и рентгена

В Южном федеральном университете специалисты нашли уникальные наночастицы. По данным ТАСС, эти элементы должны помочь в борьбе с раком с помощью света и рентгена.

Утверждается, что наночастицы состоят из фторида кальция и редкоземельного металла европия. Такая комбинация — CaF2 : Eu — способна помочь в лечении сложных онкологических заболеваний. Ученые объяснили, что это соединение помогает в работе рентгена, преобразовывая источаемый техникой свет и проводя его сквозь ткани, делая его видимым в организме больного.

Также уточняется, что новые частицы обладают удивительным свойством — источают синий или оранжевый свет в видимом диапазоне. Подобное свечение можно настраивать еще на этапе синтеза частиц, что поможет специалистам в дальнейшем добиться точности в лечении.

Когда такие наночастицы попадают в место с раковыми клетками и «подсвечиваются» рентгеном, они становятся видимыми. Также возникает фотосенсибилизатор, которые ведет к химической реакции с образованием активной формы кислорода. Он уже убивает «плохие» клетки, оставляя при этом здоровые.

В заключение ученые указали, что до клинической практики с использованием новых наночастиц предстоит еще несколько лет испытаний, но потенциал разработки очевиден.

Ранее сахалинские специалисты вместе с коллегами из разных стран предложили в борьбе с раком использовать драгоценный металл — золото. А на Урале специалисты разработали платиновые комплексы с карбенами, которые показывают больший потенциал, чем традиционный химиотерапевтический препарат цисплатин.