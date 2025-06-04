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10:21, 4 июня 2025Россия

В российском городе учащийся школы-интерната надругался над шестиклассницей в подъезде

В Пушкине учащийся школы-интерната надругался над шестиклассницей в подъезде
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В городе Пушкин учащийся школы-интерната надругался над шестиклассницей в подъезде жилого дома. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, у девочки были зафиксированы соответствующие травмы. Мать школьницы рассказала полицейским, что развратные действия над несовершеннолетней совершил ученик 8 класса из социального учреждения.

Родительница написала заявление. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камеры видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы проверки передадут в региональное управление Следственного комитета России, разузнала «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что в Ижевске школьники избили сверстника, надругались над ним и обрили его наголо. Семья пострадавшего школьника обратилась в полицию.

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