В российском госучреждении предотвратили теракт

ФСБ задержала челябинца за попытку поджога госучреждения

Сотрудники силовых структур задержали жителя Челябинска, пытавшегося устроить теракт в государственном учреждении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина попытался поджечь здание, испытывая негативное отношение к органам власти, и скрылся с места преступления. Его задержали в апреле.

Ранее в Кемеровской области сотрудники УФСБ предотвратили теракт на железной дороге и задержали несовершеннолетнего местного жителя, который делал фотографии на железнодорожных путях. У него нашли емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклаву.