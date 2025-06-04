Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 4 июня 2025Силовые структуры

В российском госучреждении предотвратили теракт

ФСБ задержала челябинца за попытку поджога госучреждения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур задержали жителя Челябинска, пытавшегося устроить теракт в государственном учреждении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина попытался поджечь здание, испытывая негативное отношение к органам власти, и скрылся с места преступления. Его задержали в апреле.

Ранее в Кемеровской области сотрудники УФСБ предотвратили теракт на железной дороге и задержали несовершеннолетнего местного жителя, который делал фотографии на железнодорожных путях. У него нашли емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклаву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне прояснили судьбу увезенного на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренера

    В МВД России рассказали о ситуации с задержанием бизнес-коуча Щепихина

    Две постсоветские страны начали переговоры по поиску пропавших в ходе конфликта людей

    «Костюмы, бороды, машина с мигалкой и багажник». Как в России отреагировали на похищение бизнес-тренера в центре Москвы?

    Лукашенко поговорил с китайским товарищем на русском языке

    Ми-8 совершил вынужденную посадку в российском регионе

    Фетисов назвал главную проблему российского хоккея

    Американский корабль с ракетами Tomahawk зашел в Балтийское море. Эти боеприпасы способны «достать до Урала»

    Российские шестиклассники захотели сбежать из детского лагеря и приняли таблетки

    Путин назвал константу российской культуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости