В российском регионе повысили выплаты новобранцам СВО

В Красноярском крае увеличили выплаты при заключении контракта с Минобороны

В Красноярском крае увеличили выплаты при заключении контракта с Минобороны для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«Подъемные» бойцам повысили до одного миллиона рублей, указано в сообщении. Деньги смогут получить добровольцы, заключившие контракт на территории региона с 1 июня.

Минимальный срок контракта составляет год. Однако с учетом принятых федеральными властями мер он будет автоматически продлен до окончания боевых действий.

До вступления новых норм в силу региональная выплата в Красноярском крае равнялась федеральной и составляла 400 тысяч рублей.

Ранее в Башкирии резко сократили выплаты новобранцам СВО, урезав их с 1,6 до 1 миллиона рублей. Кроме того, вдвое меньше будут получать те, кто заключил контракт в столице республики Уфе — 600 тысяч рублей вместо 1,2 миллиона рублей. При этом муниципальная выплата сохранится на прежнем уровне — 700 тысяч рублей.