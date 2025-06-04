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08:11, 4 июня 2025Россия

В российском регионе повысили выплаты новобранцам СВО

В Красноярском крае увеличили выплаты при заключении контракта с Минобороны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В Красноярском крае увеличили выплаты при заключении контракта с Минобороны для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«Подъемные» бойцам повысили до одного миллиона рублей, указано в сообщении. Деньги смогут получить добровольцы, заключившие контракт на территории региона с 1 июня.

Минимальный срок контракта составляет год. Однако с учетом принятых федеральными властями мер он будет автоматически продлен до окончания боевых действий.

До вступления новых норм в силу региональная выплата в Красноярском крае равнялась федеральной и составляла 400 тысяч рублей.

Ранее в Башкирии резко сократили выплаты новобранцам СВО, урезав их с 1,6 до 1 миллиона рублей. Кроме того, вдвое меньше будут получать те, кто заключил контракт в столице республики Уфе — 600 тысяч рублей вместо 1,2 миллиона рублей. При этом муниципальная выплата сохранится на прежнем уровне — 700 тысяч рублей.

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