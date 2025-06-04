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17:40, 4 июня 2025Моя страна

В российском регионе заметили леопарда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

В Кабардино-Балкарии неожиданно заметили леопарда. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии.

Согласно материалу, следы переднеазиатского хищника обнаружили в Черекском районе. Отмечается, что еще в 2007-м году приняли специальную программу, чтобы восстановить численность упомянутых животных на Кавказе. Леопардов разводят в искусственных условиях, а затем отправляют в живую природу.

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Так, звери, выпущенные в соседней Северной Осетии, осваивают и горные территории Кабардино-Балкарии. Хищники могут оказаться рядом с населенными пунктами, поэтому сотрудники Минприроды призывают граждан российского региона, живущих недалеко от лесов и возвышенностей, соблюдать осторожность.

Ранее в июне в Новосибирском зоопарке самка манула впервые показала своих котят посетителям.

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