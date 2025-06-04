В российском регионе заметили леопарда

В Кабардино-Балкарии неожиданно заметили леопарда. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии.

Согласно материалу, следы переднеазиатского хищника обнаружили в Черекском районе. Отмечается, что еще в 2007-м году приняли специальную программу, чтобы восстановить численность упомянутых животных на Кавказе. Леопардов разводят в искусственных условиях, а затем отправляют в живую природу.

Так, звери, выпущенные в соседней Северной Осетии, осваивают и горные территории Кабардино-Балкарии. Хищники могут оказаться рядом с населенными пунктами, поэтому сотрудники Минприроды призывают граждан российского региона, живущих недалеко от лесов и возвышенностей, соблюдать осторожность.

Ранее в июне в Новосибирском зоопарке самка манула впервые показала своих котят посетителям.