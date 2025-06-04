В Совфеде ответили на предложение Миронова к Путину об отмене моратория на смертную казнь

Клишас в ответ на обращение Миронова по смертной казни напомнил о Конституции

Сенатор Андрей Клишас, реагируя на обращение лидера партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергея Миронова, напомнил о положениях Конституции России. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного Суда Российской Федерации», — написал Клишас.

Он напомнил о 80-й статье основного документа, согласно которой президент является гарантом прав и свобод человека и гражданина, а также принимает меры по охране суверенитета России и ее независимости и целостности.

Миронов ранее попросил президента России Владимира Путина отменить мораторий на смертную казнь и заявил, что это необходимо в условиях возникновения угроз национальной безопасности. Смертную казнь нужно вернуть, так как актуальность тех международных обязательств, на которые опирался Конституционный Суд в своих решениях, утратилась, объяснял он.

Россия не вводит смертную казнь даже в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине, заявлял до этого Путин. Даже в таких условиях Россия принимает меры по гуманизации правосудия, подчеркивал он.