Миронов попросил Путина рассмотреть вопрос об отмене смертной казни в России

Миронов попросил Путина рассмотреть вопрос об отмене в России смертной казни

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил на имя президента России Владимира Путина письмо с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда в отношении смертной казни и отменить мораторий на нее. Текст обращения парламентария есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас, как гаранта Конституции Российской Федерации, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти, рассмотреть возможность инициировать пересмотр правовой позиции», — говорится в обращении.

Решение, по мнению Миронова, необходимо пересмотреть в условиях возникновения угроз национальной безопасности. Смертную казнь нужно вернуть, так как актуальность тех международных обязательств, на которые опирался Конституционный Суд в своих решениях, утратилась.

Согласно последним данным, почти половина россиян (49 процентов) выступила за возвращение смертной казни. При этом 26 процентов россиян считают необходимым сохранить существующее положение, при котором формально предусмотренная уголовным законом смертная казнь фактически не применяется.