В США испугались похожих ударов после атак ВСУ на российские аэродромы

WSJ: Удары, подобные атакам ВСУ на российские аэродромы, могут произойти в США

Удары, подобные атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы и военные самолеты России, могут произойти в США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Могли ли это быть B-2, сбитые иранскими беспилотниками, вылетевшими из контейнеров, не говоря уже о китайских?» — таким вопросом задался военный аналитик Фред Каган.

В связи с этим, пишет издание, запланированное президентом США Дональдом Трампом создание системы противоракетной обороны «Золотой купол» — это не пустая трата времени.

Отмечается, что сейчас у США небольшое количество стратегических бомбардировщиков — примерно треть от того, что было во время холодной войны. Все они сосредоточены на нескольких базах.

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.