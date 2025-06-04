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14:06, 4 июня 2025Мир

В США заявили о безальтернативности продвижения России в зоне СВО

Аналитик Берлетик: Украина не сможет остановить продвижение России в зоне СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украине не удастся остановить продвижение России в зоне специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети X.

«Ничто из того, что сделали США и Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае 100-процентного успеха», — говорится в публикации.

По словам бывшего офицера, Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Берлетик подчеркнул, что продвижению российских военных способствует живая сила, боеприпасы, бронетехника, беспилотные летательные аппараты и ракеты.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России установили контроль над селами Андреевка и Водолаги в Сумской области. Российская армия также продвинулась у населенных пунктов Беловоды и Локня.

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