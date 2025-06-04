В зоне СВО «Оку» превратили в пусковую установку

Автомобиль «Ока» в зоне СВО превратили в пусковую установку для дронов «Молния»

Российские бойцы превратили компактный автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» в пусковую установку для дронов-камикадзе «Молния». На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал Dambiev.

На видео показан запуск дрона самолетного типа с автомобиля в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Бойцы лишили «Оку» крыши и дверей, которые заменили каркасом безопасности. На нем закрепили катапульту для запуска дронов-камикадзе.

В апреле в зоне СВО заметили багги на шасси внедорожника «Нива». Машину лишили дверей, стекол и задней части крыши, а переднюю часть машины защитили листами стали. Багги вооружили крупнокалиберным пулеметом «Утес».

В феврале оператор ударного дрона «Молния-2» с позывным Браконьер рассказал, что дальность применения аппарата составляет несколько десятков километров. В новой модели улучшили маневренность и устойчивость к воздействию систем радиоэлектронной борьбы.