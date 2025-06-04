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16:17, 4 июня 2025МирЭксклюзив

Военный раскрыл цель захода в Балтику американского эсминца

Военный эксперт Дандыкин: Американский эсминец зашел в Балтику на время учений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Lau / Handout / Reuters

Эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk является самым массовым и широко используемым, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что эсминец зашел в Балтику на время учений НАТО.

«У НАТО начались крупные учения — 50 вымпелов. Даже с учетом грозных военно-морских сил Эстонии, у которых где-то 400 человек, из которых 200 — в командном составе», — сказал Дандыкин.

По его словам, учения нацелены на отработку сценариев вооруженных столкновений с Россией.

«Теперь, с членством Финляндии и Швеции в НАТО, интенсивность учений заметно увеличилась. Американцы тоже, как правило, появляются, чтобы посмотреть, кто как старается. Когда подрывали "Северные потоки", перед этим тоже были учения с участием США. А эсминец Arleigh Burke — это такая рабочая лошадка, самый массовый неавианосный корабль США», — объяснил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в Балтику зашел американский эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, который примет участие в учениях НАТО Baltops 25. Программа учений учитывает происходящее в ходе российско-украинского конфликта.

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